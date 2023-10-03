Yetkililerin görmezden geldiği Tarihi Çarşı Hamamı restore edilmezse tarihe karışacak Bayburt'un en eski mekanlarından biri olan ve yıllara meydan okuyarak günümüze gelen Tarihi Çarşı Hamamı uzun yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyor.

Yetkililerin görmezden geldiği Tarihi Çarşı Hamamı restore edilmezse tarihe karışacak

BAYBURT - Bayburt'un en eski mekanlarından biri olan ve yıllara meydan okuyarak günümüze gelen Tarihi Çarşı Hamamı uzun yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyor. 17'nci yüzyıldan beri faaliyette olduğu bilinen, yetkililerin görmezden geldiği, ilgilenmediği Tarihi Çarşı Hamamı, restore edilmediği takdirde tarihe karışacak.

Ciddi restorasyon çalışmalarının yapılmadığı tarihi hamam, ara ara yapılan yama tarzı işlerle faaliyete devam ediyor. Tarihi mekan, vakıfla bağı olan Keskin ailesinin uzun yıllar süren işletmeciliğinin ardından Tokatlılar tarafından işletilmiş ve ardından 2017 yılında Çalışkan ailesi tarafından işletilmeye başlandı. Asırlardır hizmet veren, Bayburt'un simgelerinden biri haline gelen Tarihi Çarşı Hamamının restore edilmeyi bekleyen halini gören duyarlı vatandaşlar, yetkililerin duyarsızlığına sitem ederek, ilgililerden restorasyon çalışmalarının başlatılmasını talep ettiler.

Ayrıca hamamın üst tarafında kümbetleri hatırlatan taş yapılardaki ufak tefek dökülmeler, camlardaki kırıklar ve biçilmeyi bekleyen uzun otlar ise tarihi hamamın güzelliğine gölge düşürüyor.

Hamamın ısıtmasının eski usül alttan ısıtma sistemiyle yapıldığını söyleyerek tarihi hamamdan bahseden hamamın işletmecilerinden Mustafa Çalışkan, "Bayburt Tarihi Çarşı Hamamının ısıtması hala eski usülle yapılıyor. Hamamda ayağınızın bastığı her yer boştur. Alttan ısıtmayla suyu ısıtarak kullanmaktayız. 600 yıl önce yapılan hamamın suyu da, Şehit Osman Tepesi'nin altından çıkarak, 600 yıllık bir su olarak hamamıza ulaşmakta ve bu suyu kullanmaktayız, şebeke suyuyla herhangi bir işimiz yoktur bizim. Isıtma sistemimiz de kömür ve odunla yapılıyor, hamamımızı bu şekilde ısıtıyoruz. Tarihe yenik düşmemek için, yeni nesile daha iyi hizmet edebilmek adına su tankları ve su motorları kullanıyoruz" dedi.

"Tarihi hamam tarih olmasın"

600 yıllık mazisi bulunan hamamın acilen restore edilmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, "600 yıldır hizmet veren bir hamamın restorasyona ihtiyacı var. Yaklaşık 6 yıl önce restore edilmesi için proje çalışmaları yapılmıştı. O günden beri bizler hamamın restore edilmesini bekliyoruz. Bunun için bize siyaside öne çıkan isimlerin yardımcı olmasını istiyoruz. Bu konuda bu isimlerin çok pasif kaldıklarını, geri planda kaldıklarını söyleyebiliriz. Bu konuda bizlere yardımcı olsunlar. Tarihi Çarşı Hamamımız tarih olmasın, tarihe kazandırılsın" diyerek konuştu.