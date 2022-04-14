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Yetim kıza doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yetim kıza doğum günü sürprizi

Kızılay Muradiye Temsilciliği gönüllüleri, yetim kız çocuğuna doğum günü sürprizi yaptı.

MURADİYE, VAN (İHA) - Kızılay Muradiye Temsilciliği gönüllüleri, yetim kız çocuğuna doğum günü sürprizi yaptı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Kızılay gönüllüleri, 'Yetim gülerse dünya güler' projesi bünyesinde ilçede bulunan yetim bir kız çocuğunun doğum gününü kutladı. Pasta kesiminden sonra yetim kardeşlere Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay tarafından hediye verildi. - VAN

Yetim kıza doğum günü sürprizi

Yetim kıza doğum günü sürprizi

Yetim kıza doğum günü sürprizi

Yetim kıza doğum günü sürprizi

Yetim kıza doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muradiye, Kızılay, Doğum, Van, Yerel, Haberler

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