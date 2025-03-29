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Yetim Çocuklara Bayramlık Giysi Desteği

Yetim Çocuklara Bayramlık Giysi Desteği
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Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı ve hayırsever iş insanı Mustafa Düger, 'Unutursan Yetim Kalır' projesine destek vererek yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarla bayramlık giysi alışverişi yaptı. Düger, yetim çocukların mutlu olmasının önemini vurguladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı ve hayırsever iş insanı Mustafa Düger, Kadın Gönüllülerince yürütülen "Unutursan Yetim Kalır" projesine destek vererek yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarla bayramlık giysi alışverişi yaptı.

Kırşehir'de yaptığı yardım faaliyetleriyle bilinen Mustafa Düger, açıklamasında, yetim çocukların mutlu olmasının önemine inandığını söyledi. Düger, "Eski Türkçede anneye 'ÖK' denirdi. Şimdi anneye 'ÖK' demiyoruz ama annesi olmayana 'öksüz' diyoruz. Hiçbir çocuğun boynu bükük kalmasın, hiçbir anne evladı için yaralanmasın, acısıyla ağlamasın. Bayramın, ailenin kıymetini daha iyi anladığımız bir gün olmasını temenni ediyorum. Bu evlatlarımız sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda geçmişimizden birer parçadır. Toplum olarak onların temel ihtiyaçlarına kayıtsız kalmamalı, sevinçlerini artırmak için çaba sarf etmeliyiz. Yetimlerimizi öncelikli görüyor ve onlara dokunmaya çalışıyoruz "dedi.

Düger'in desteğiyle bayramlıklarına kavuşan çocuklar mutluluk yaşarken, etkinlik şehirde takdirle karşılandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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