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Yetim Çocuklar İçin Ata Binme Etkinliği Düzenlendi

Yetim Çocuklar İçin Ata Binme Etkinliği Düzenlendi
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gaziantep'te 20 yetim çocuğu ve annelerine özel bir at binme etkinliği organize etti. Dernek, etkinlikle çocukların ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmayı ve moral desteği sağlamayı amaçlıyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gaziantep'te 20 yetim çocuğu ve annelerine Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi'nde at binme etkinliği yaptı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, ata binmenin heyecanını yaşarken anneleri de bu keyifli anlara tanıklık etti. Dernek yetkilileri, çocukların ve ailelerinin sosyal hayata katılımını sağlamak ve onlara moral desteği sunmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

"Bizim amacımız onları mutlu etmek"

Etkinlik ile ilgili konuşan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Sorumlusu Zeliha Bozkurt, "Biz yetimlerin en büyük hayalleri olan ve onları mutlu eden bir etkinlik düzenlemek istedik. Hepsinin ortak isteği ata binmek oldu. Biz de Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak onların bu isteğini yerine getiriyoruz. Bizim en büyük amacımız onları mutlu etmek. 10 anne ve 20 yetim çocuğumuzu buraya getirdik. Ata binecekleri için heyecan ve mutluluk içindeler. Biz Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bu tarz etkinlikleri artırmayı hedefliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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