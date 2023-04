Yetim Buğlem'in park isteğini yerine getirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, anaokulu öğrencisi olduğu dönemde, "Başkan amca, ben buraya park istiyorum" diyen Buğlem Erketir'in isteğini yerine getirerek, evinde ziyaret etti.

Ramazan Ayı süresince aralıksız aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, okuduğu ana okuluna park yapılmasını isteyen Buğlem Erketir ve annesi Hamide Erketir'i evinde ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 3 yetim çocuk annesi Hamide Erketir ve çocuklarıyla yakından ilgilendi ve kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Buğlem ile okul ziyaretinde yaşadığı anıyı paylaşan Başkan Fadıloğlu, Buğlem'in kendilerinden oyun parkı yapılmasını talep ettiğini, kendilerinin de bu talebi karşıladıklarını aktardı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, aynı gün; Evren Sürel, Müjgan Kocalar, Leyla Tabur, Feride Yelocağı, Ümran Süral ile Arzu Yaşar'ın da misafiri oldu.

Buğlem'in talebi yönünde, okula oyun parkı yapıldı

Hamide Erketir'in evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün, Hamide Hanım'ın evinde misafiriz. Ben öncelikle misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan ziyaretleri çerçevesinde hemşerilerimizle bir arada olmaya gayret gösteriyoruz. Tabii burada Buğlem ile bizim bir anımız var. Daha önce Buğlem anasınıfındayken, okulun parkından dolayı şikayette bulunmuştu, parkı yetersiz bulmuştu. "Başkan amca ben buraya park istiyorum" demişti. Hakikaten okulda da yoğun bir nüfus vardı ve ana sınıfı da hareketliydi. O zaman ekip arkadaşlarımız ilgilendiler. Buğlem'in talebi yönünde, okula oyun parkı yapıldı. Buğlem tabii şu anda birinci sınıfta ve aynı okulda devam ediyor. Biz de Buğlem'i bugün Ramazan Ayı münasebetiyle ziyarete geldik. Zaten Buğlem duruşuyla da naif bir kızımız. Bize çok güzel bir hediye almış. Buğlem, Başkan amca devamlı not alıyor, düşüncesiyle bir kalem ve bir ajanda hediye etti bize. Bu misafirperverliği ve hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Annemiz, Hamide Hanım'a yürekten teşekkür ediyorum. Pırlanta gibi evlatlar yetiştiriyor. İnşallah, vatana ve milletimize hayırlı bireyler olmasını diliyorum. Ben, tekrar misafirperverlikleri ve hediyesi için Buğlem'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dertlerimize derman olmaya çalışıyor

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamide Erketir, "Öncelikle Başkanımıza bizleri evimizde ziyaret etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, hiçbir zaman bizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmıyor. Her zaman sorunlarımızla ilgileniyor, dertlerimize derman olmaya çalışıyor. Biz Başkanımızdan her zaman razıyız, Allah da kendisinden her zaman razı olsun. Bugün de evimize misafir olmasından dolayı çok mutlu oldum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP