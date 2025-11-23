Haberler

Yeşim Kreş: 37 Yıldır Eşitlik ve Güven Temelli Destek

Yeşim Kreş, 37 yıldır annelere ve çocuklara sevgi, güven ve eşitlik temelli bir destek sunarak, sosyal yatırım modelinin toplum üzerindeki etkisini vurguluyor. Hazırlanan belgesel, çocuk haklarına saygı duyulan bir geleceğe olan katkıyı anlatıyor.

Yeşim Kreş, 37 yıldır binlerce anne ve çocuğa sevgi, güven ve eşitlik temelli bir destek sunuyor.

Şükrü Şankaya'nın 1988'de hayata geçirdiği ve Yeşim Grup'un 'Önce İnsan' anlayışının güçlü bir yansıması olan Yeşim Kreş, binlerce anne ve çocuğuna 37 yıldır güvenli bir yuva oldu. Bu örnek sosyal yatırım modelinin toplumdaki etkisini ölümsüzleştirmek hedefiyle hazırlanan 'Yeşim Kreş Belgeseli' ise annelerin ve çocukların hayatlarında açılan yeni kapıları ve eşitliğin dönüştürücü gücünü anlatan değerli bir tanıklık niteliği taşıyor. Dünya Çocuk Hakları vesilesiyle paylaşılan video, çocukların haklarına saygı duyulan, kadınların güçlendiği ve eşitliğin yaşamın her alanında hissedildiği bir geleceğe katkı sunma kararlılığını bir kez daha vurguladı. Her çocuğun korunma, eğitim, güvenli gelişim ortamı ve fırsat eşitliği gibi temel haklarının önemini bir kez daha video ile hatırlatıldı. - BURSA

500
