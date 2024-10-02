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Yeşim Grup'tan Sürdürülebilirlik Festivali: 'Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir'

Yeşim Grup'tan Sürdürülebilirlik Festivali: 'Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir'
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Yeşim Grup, her yıl Eylül'de düzenlediği Sürdürülebilirlik Ayı etkinlikleri kapsamında 'Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir' mottosuyla festival düzenledi. Çalışanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde bilgi yarışmaları, atölyeler ve ödüller ile sürdürülebilirlik bilinci artırıldı.

Yeşim Grup, her yıl Eylül ayında düzenlediği "Sürdürülebilirlik Ayı" etkinlikleri çerçevesinde, bu yıl "Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir" mottosuyla bir araya geldi. Çalışanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, sürdürülebilirlik bilinci pekiştirilirken yapılan yarışmaların ödülleri de sahiplerini buldu.

Yeşim Grup, sürdürülebilirlik alanındaki vizyonunu bir kez daha ortaya koyarak her yıl Eylül ayında düzenlediği Sürdürülebilirlik Festivali'ni bu yıl da coşkuyla kutladı. "Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir" mottosuyla gerçekleşen etkinlik, çalışanların yoğun katılımıyla sürdürülebilirliğin iş kültüründeki önemini bir kez daha vurguladı.

Bu yıl, Yeşim'in değerlerini içselleştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalığı artırmayı odağına alan "Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir" temalı festival boyunca bilgi yarışmaları, atölyeler, çeşitli fiziksel ve zihinsel aktiviteler ile çalışanlar hem eğlendi hem de sürdürülebilirlik hakkında bilinçlendi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP'si Behiç Gülşen, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Sürdürülebilirlik Ayı etkinlikleri, Yeşim Grup olarak bizler için büyük bir anlam taşıyor. Sizlerle birlikte birçok farklı başlık altında sürdürülebilirliği yaşamak, firmamız adına son derece değerli. Bu sene farklı olarak, Eylül ayı itibarıyla "Köklerden Geleceğe Değerlerimizle" mottosuyla önümüzdeki dört ay boyunca Yeşim'in farklı bir değerini odak noktamıza alacağız. İlk olarak, 'Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir' değerimizle başladık ve bu ay boyunca sürdürülebilirlik bilincini artırmaya, farkındalık oluşturmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik" dedi. Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Yeşim'in sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığını vurgulayarak "Sürdürülebilirlik Festivalimizde bizlerle birlikte olan tüm anlaşmalı kurumlarımıza, sadece sürdürülebilirlik çalışmalarımıza katkı sağladıkları için değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya sundukları değerli destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden kıymetli iş ortaklarımız, TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu'na yaptıkları katkılarla üniversiteli kızlarımızın eğitimine ışık tutarak, geleceğin güçlü ve bağımsız bireylerinin yetişmesine imkan sağladılar. Bu iş birliği, sürdürülebilir bir yaşam hedefimize olan inancımızı güçlendirirken toplumsal dayanışmamızın da en somut göstergesi oldu" diye konuştu.

Festivalde, ay boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan Yap, Boz, Giy Dönüşüm Atölyesi'nde 2. kalite ürünlerden oluşturulan tasarımlar, özel bir defilede Yeşimlilere sunuldu. Firma içerisinde oluşturulan jüri tarafından değerlendirilen tasarımlardan en iyi üç tasarım defile sonunda ödüllendirildi.

Festival, çeşitli yarışmalar, oyunlar ve ödüllerle gün boyu devam etti.

Yeşim Grup, sürdürülebilirlik anlayışını her yıl daha da güçlendirerek sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi projelerle çalışanlarını motive etmeye ve çevresel sorumluluk bilincini artırmaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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