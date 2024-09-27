Yeşim Grup'tan Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

Yeşim Grup, her yıl Eylül ayında düzenlediği "Sürüdürülebilirlik Ayı" etkinlikleri çerçevesinde, TEMA Vakfı iş birliği ile çocuklara sıfır atık bilinci kazandırmak amacıyla atölyeler yaptı.

Yeşim Grup, her yıl Eylül ayında kutladığı "Sürdürülebilirlik Ayı" etkinlikleri çerçevesinde, TEMA Vakfı iş birliğiyle düzenlediği atölyelerle çocuklara sıfır atık bilinci kazandırmayı hedefliyor. Çevre bilincini erken yaşta aşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikler, Yeşim Grup'un sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve "Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir" değerini yaşatma hedefini vurguluyor.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, ilk olarak Yeşim Kreş'te 6 yaş grubuna, ardından Karapınar Şehit Samet Çaldır İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine yönelik sıfır atık atölyeleri gerçekleştirildi.

Atölyelerde çocuklar, atıkların çevreye olan etkileri ve dünyanın geleceği açısından geri dönüşümün önemi hakkında bilgilendirildi. Küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan bu etkinlikler, Yeşim Grup'un sürdürülebilirlik ve çevre sorumluluğu konusundaki duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

TEMA Vakfı Bursa İl Temsilcisi Şaban Uçar, "Çocuklara küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci aşılamanın büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Yeşim Grup ile gerçekleştirdiğimiz bu sıfır atık atölyesiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çevre farkındalığını artırarak onları, atık yönetimi ile doğanın korunması ve israfın önlenmesi konularında bilgilendirdik. Bu atölye çocuklara doğa sevgisini aşılamak adına önemli bir adımdır. Bu tür projelerle daha yeşil bir gelecek için umut doluyuz ve iş birliğimizin devamını diliyoruz" dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edilirken Mickey Mouse, Minnie Mouse maskotları ve müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar hem öğrendikleri hem de eğlendikleri bir gün geçirdiler.

Yeşim Grup'un TEMA Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bu sıfır atık atölyeleri, çocuklarda çevre farkındalığı oluşturmanın yanı sıra, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeşim Grup, sürdürülebilirlik vizyonuyla, çevre dostu projelere olan desteğini sürdürmeye devam edecek. - BURSA