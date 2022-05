Yeşilyurt'ta Engelliler Haftası'nda renkli görüntü - Haberler

' Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılmalarını ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla toplumda farkındalık oluşturacak çok sayıda hizmet üretiyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla, engelli bireyler açısından farkındalık oluşturmak amacıyla Engelsiz Parkta özel bir etkinlik düzenlendi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Yeşilyurt Belediye spor bünyesine katılan Görme Engelliler Spor Kulübü ile engelli vatandaşlara verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Görme Engelliler Spor Kulüp Başkanı Şerif Büyüktaş, "Görme engellilerin sesine kulak veren, evine ve gönlüne giren, desteklerini asla esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar bizlere çok ciddi destekler sağlıyor. Bizlerde farklı branşlarda katıldığımız turnuvalarda gördüğümüz bu ilgi ve destek neticesinde başarılı sonuçlar alıyoruz. Mersin'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonasında kulübümüz sporcuları dört altın, iki gümüş ve dört bronz madalya alarak ülkemizdeki 280 kulüp arasında ilk 10'a girme başarısına ulaşmıştır. Belediyemizin ve Başkanımızın destekleriyle sporcu yetiştirip, bu tür başarılı sonuçların altına imza atıyoruz. Kapılarını ve gönlünü bizlere sonuna kadar açan Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Engellilerin her daim yanında olduklarını söyleyen AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise "Ülkemizde 2002 yılından beri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan ciddi düzenlemeler ve sağlanan desteklerle dezavantajlı gruplarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çok güzel çalışmalar yapıldı. Bizlerde bu hizmetlerin sizlere ulaşması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Engelleri aşmaya hep birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, 'Engelleri Kaldıran, Engelsiz Bir Yeşilyurt' hedefi doğrultusunda engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlere öncelik tanıdıklarını söyledi.

Engelli vatandaşların pozitif ayrımcılığı sonuna kadar hak ettiklerini, yılın sadece bir günü değil her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Çınar, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları toplumsal hayatta daha etkin ve verimli kılmak adına her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Parkımızda engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimize her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz, onların hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak, üretken olmalarını sağlamak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediye olarak engelli çocuk ve yetişkinleri, engeli olmayan diğer insanlarla ayrıştırarak değil, birleştirecek bir yaklaşımla hizmetler üretmeye önem veriyoruz. İlçemize kazandırdığımız bütün yatırımlarda engelli kardeşlerimizi asla göz ardı etmedik, sosyal yaşam alanları, parklar, kaldırımlar ve yolları engelli kardeşlerimize göre tasarlıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın taleplerine göre hizmetlerimize şekil veriyoruz. İlçemizdeki parklar içerisinde engelli kardeşlerimize göre tasarımı ve oyun alanları belirlenen Engelsiz Parkımızda bu hizmet anlayışımıza vereceğimiz en güzel örnektir. Kuba Mescidi, yürüyüş ve bisiklet yolları, engellilere göre tasarlanan spor ve oyun grupları, yeşil alanları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleriyle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap veren çok özel bir parkı hizmete sunarak, bu yöndeki çalışmalarımızı taçlandırmış olduk. Engelli vatandaşlara yönelik yapılan yatırımlara örneklik teşkil eden bu parkımızın yanı sıra diğer sosyal sorumluluk projelerimizle her daim kalbimizde olan engelli kardeşlerimizle birlikteyiz"diye konuştu.

Engelli vatandaşların sanatsal, kültürel, sportif eğitim alanlarına katılımlarını artırmak için ciddi destekler sağladıklarını vurgulayan Çınar, " Engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Belediye bünyesine kattığımız Görme Engelliler Spor Kulübümüzde ki yedi farklı branşta mücadele eden sporcularımız, bölgesel ve ulusal turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartıyorlar. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; mutlu ve başarılı olmak için hiçbir 'engel yok', asıl engel bedenlerde değil, zihinlerdedir. Bu kardeşlerimiz, durum ve konumlarına göre, hiçbir engel tanımaksızın sanat, spor ve kültür alanlarında üstün başarılara imza attıklarını onur ve gururla görmekteyiz. Engelli kardeşlerimizin büyük bir azim ve gayretle yakaladıkları başarılardan bizler gurur duyuyoruz. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak görevidir. Kapımız da gönlümüz de tüm imkanlarımızla birlikte her zaman engelli vatandaşlarımıza açıktır. Hepimizin engelli adayı olduğumuzu asla zihnimizden çıkarmayalım. Engelliler Haftası'nın, toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza huzur dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çınar konuşmasından sonra 'Engelliler Haftası' dolayısıyla hazırlanan hediye paketlerini engelli vatandaşlara tek tek takdim etti. - MALATYA

