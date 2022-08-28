Yeşilvadi üç katlı köprülü kavşak adım adım yükseliyor

GAZİANTEP Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi üç katlı köprülü kavşak inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz günlerde temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından atılan Yeşilvadi üç katlı köprülü kavşağın inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Tahmazoğlu, şehir trafiğine nefes aldıracak olan ve 7/24 devam eden Yeşilvadi üç katlı köprülü kavşak projesi inşaat çalışmalarının son durumu ile ilgili yetkililerden bildi aldı.

"Cumhuriyetimizin 100 yılına yakışır bir eser"

Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşak çalışmalarının tüm hızı ile devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yeşilvadi Üç Katlı köprülü Kavşak çalışmalarımız 7/24 hızlı bir şekilde devam ediyor. Viyadüklerin ön germeli 42 prefabrik kirişlerin atılma çalışmaları devam ediyor. Bunları en kısa süre içerisinde tamamlayarak Eylül ayı içerisinde Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşağımızın asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Buradaki asfaltlama çalışması sadece köprülü kavşakla sınırlı olmayıp 6 km uzunluğunda 40 metre genişliğinde bulvar açtığımız için 40 günlük asfaltlama çalışması yapacağız. Bunun da hazırlıklarını tamamladık. Daha öncede ifade ettiğim gibi 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken Cumhuriyetimize ve Gaziantep'imize güzel bir hediye ile girmiş olacağız. Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşağımızın Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

3 katlı köprülü kavşakta 1453 damgası

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Üç Katlı Köprülü Kavşak'ta Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği tarihi simgeleyen 1453 tane fore kazık çakıldı.