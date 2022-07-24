- Yeşilvadi pazar yeri hızla yükseliyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Dumlupınar Mahallesi'ne yapılan çok fonksiyonlu Yeşilvadi Pazaryeri tesisinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şahinbey İlçesi'nin gelişimi için projelerini hayata geçiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Dumlupınar ve Yeşilvadi Mahallesi'ni birbirine bağlayan alanda yapılan Yeşilvadi Pazaryeri ve Sosyal Tesis inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tahmazoğlu, inşaatta çalışan işçilerle bir araya gelerek sohbet etti.

"Birçok mahalleye hitap edecek"

İlçenin ihtiyaçlarına göre pazar yeri çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Dumlupınar Mahallemizin sınırları içerisinde yaptığımız Yeşilvadi Pazar yerimiz Dumlupınar ve Yeşilvadi Mahallemize hitap edecek komplike bir tesis. Tesisimizin alt katında tanzim satışı yapacak olan mağazalarımız olacak. Otopark alanımız ve fırınımız olacak. Özellikle vatandaşımızın ucuz gıdaya erişimi için üreticiden tüketiciye direkt olarak buradan alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Yapacağımız atölyelerle evleri yakın olan hanım kardeşlerimiz çalışarak aile bütçelerine katkı sağlayabilecekler. Tesisimizin yan tarafındaki parkı da tamamladığımızda burası çok güzel ve birçok mahalleye hitap edecek önemli bir tesis olacak tesisimizin şimdiden Şahinbey İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel