Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının Rambo'su olarak bilinen ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sönmez Yıkılmaz, memleketi Rize'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının Rambo'su olarak bilinen ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sönmez Yıkılmaz, memleketi Rize'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam filmlerinde yardımcı oyuncu olarak görev alan, Türk sinemasının 'Rambo' lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz (77) geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işıkçı olarak başladığı sinema hayatında yardımcı rollerde de yer alarak kendini gösteren Yıkılmaz, aksiyon sahnelerinin vazgeçilmez ismi haline gelmişti. Dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Rize'ye getirilen Yıkılmaz, Merkez Sahil Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dalyan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yıkılmaz'ın cenazesine, sanat dünyasından yalnızca eski dostu Ali Güney katıldı. Yıkılmaz, hayranları ve Rizeli hemşehrilerinin katıldığı cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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