Yeşilay ve MÜSİAD, bağımlılıkla mücadele edecek

İZMİR (İHA) - MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve yönetimi, Yeşilay İzmir Başkanı Necmettin Gülak ve beraberindeki heyeti ağırlarken, ziyarette birlikte hayata geçirilebilecek iş birliği alanları değerlendirildi. Başkan Bilal Saygılı ziyarette, "Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın yanındayız" dedi.

Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Necmettin Gülak ve beraberindeki heyet, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve yönetimine ziyaret gerçekleştirerek, yürüttükleri çalışmaları anlattı ve iş birliği alanlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yeşilay'ın bağımlılıklara karşı asırlık mücadelesine devam ettirdiğini belirten Gülak, " Alkol, tütün, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlıkları mücadele alanlarımız. Kuruluşundan bugüne Yeşilay olarak, bağımlılıkla mücadele ederek gençlerimizi korumaya, milli ve manevi değerlerine bağlı, akıl ve beden sağlığı yerinde gençlerimizin yetişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretimizde de MÜSİAD ile bağımlılıkla mücadelede birlikte atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Başkan Bilal Saygılı, MÜSİAD nezdinde şehrimizde birçok faaliyeti yürütmesi açısından bizim için çok önemli bir paydaş" dedi.

"Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın yanındayız"

Başkan Saygılı da, "Biz de MÜSİAD ailesi olarak ekonomik sahadaki atılımımızı toplumsal hayatta sosyal sorumluluk projelerimizle taçlandırmaya şehrimize ve ülkemize katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. İzmir'de bağımlılığın en önemli sorunlardan biri olduğunu biliyorum. Kendi medeniyet değerlerimizle gençlerimizi daha fazla buluşturmamız gerekiyor. Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye de hazırız. Toplumumuzun sağlıklı bireylerle geleceğe umutla bakmaları, gençlerimizin güzel yarınlara erişmesi bizim için her zaman değerlidir" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel