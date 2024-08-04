Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Yeşilay tarafından 'Madde Bağımlılığı' konferansı verildi.

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Bilecik Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu tarafından 'Madde Bağımlılığı' konferansı verilerek madde bağımlılığının insan üzerindeki olumsuzluklara dikkat çekildi. 'Yeşilay Varsa Hayat Var' sloganı ile sözlerine başlayan Şube Başkanı Tekelioğlu, maddenin hem bireyin kendisine hem de çevreye verdiği zararların bir kez daha altını çizdi. - BİLECİK