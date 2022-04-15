Yeşilay Şube Başkanı Dilber: 'Ramazan ayı bağımlılıklardan uzak durmak için güzel bir fırsat'

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Ali Dilber, "Ramazan ayı bağımlılıklardan uzak durmak; ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan arınmak için de çok güzel bir fırsat" dedi.

Bağımlılıkları önleme ve rehabilitasyon alanlarında mücadelesini sürdüren Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Ali Dilber, bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri YEDAM'a davet ederek, "Ramazan ayı nefsimizi kontrol altına aldığımız, irademize hakim olduğumuz bir ay. Bağımlılıklardan uzak durmak; ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan arınmak için de çok güzel bir fırsat. Bu ay sağlığımızın kıymetini bilmek için kendimize vesileler oluşturarak ve bağımlılık yapacak tüm madde ile davranışlardan uzak durarak Ramazan'ı hakkıyla yaşayabiliriz. Tüm vatandaşlarımız sağlığa ve sıhhate davet ederken, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri Düzce YEDAM'da beklediğimizi hatırlatmak isteriz. Halkımıza bir kez daha hayırlı Ramazanlar; sağlıklı ve bağımlılıktan uzak günler diliyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel