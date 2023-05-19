Yeşilay Spor Kulübü'nden '19 Mayıs' tırmanışı

Yeşilay Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ali Dağı'nın zirvesine atlı tırmanış gerçekleştirdi.

Yeşilay Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ali Dağı'nın zirvesine atlı tırmanış gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Yeşilay Spor Kulübü de, Kayseri Atlıspor Kulübü işbirliğinde Ali Dağı'na atlı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ve beraberindekiler, dağın zirvesinde Yeşilay Bayrağı açtı.

Çifçi, tırmanışa katılan sporculara da teşekkür etti. - KAYSERİ