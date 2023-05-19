Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yeşilay Spor Kulübü'nden '19 Mayıs' tırmanışı

Yeşilay Spor Kulübü'nden '19 Mayıs' tırmanışı

Yerel Haberler

Yeşilay Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ali Dağı'nın zirvesine atlı tırmanış gerçekleştirdi.

Yeşilay Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ali Dağı'nın zirvesine atlı tırmanış gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri'de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Yeşilay Spor Kulübü de, Kayseri Atlıspor Kulübü işbirliğinde Ali Dağı'na atlı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ve beraberindekiler, dağın zirvesinde Yeşilay Bayrağı açtı.

Çifçi, tırmanışa katılan sporculara da teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Spor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title