Yeşilay Kars, Çocuklar için Bilim Etkinliği Düzenledi

Yeşilay Kars Şubesi, çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini desteklemek amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında öğrencileri Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarına götürdü.

Etkinlikte çocuklar, araştırmacı ve doktora öğrencileri eşliğinde gezi ve gözlem yaparak bilimin temel prensiplerini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Yapılan etkinlikler sırasında çocukların hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirmesi dikkat çekti.

Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın yalnızca zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları değil, aynı zamanda merak eden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli. Bilimle tanışmaları, sağlıklı düşünme becerilerini de geliştiriyor" dedi.

Günün sonunda çocuklara Yeşilay'ın farkındalık materyalleri ve küçük hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe katılan çocukların bu deneyimden büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek Yeşilay Kars Şubesi'ne teşekkür etti.

Yeşilay, Kars'ta çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerini yıl boyunca sürdüreceğini açıkladı. - KARS