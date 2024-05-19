Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye dikkat çektiği bisiklet turu Düzce'de yapıldı

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye dikkat çektiği bisiklet turu Düzce'de de yapıldı. Vali Selçuk Aslan, "Düzce çok hoş bir bisiklet şehri" dedi.

Yeşilay Türkiye genelinde geleneksel hale getirdiği ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bisiklet Turlarının 11. gerçekleştirildi. Düzce'de de Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen bisiklet turuna Vali Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu ve 200'e yakın bisikletli katıldı. Sağlıklı yaşam açısından daha fazla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk Aslan, "Yeşilay tarafından, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 2011 yılından bu zamana geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turunu bugün icra ettik. Sağlıklı yaşamın keyfini sürelim sloganıyla pedalları çeviriyoruz. Düzce çok hoş bir bisiklet kenti. Çünkü şehrin coğrafi yapısı oldukça düz. Böyle düz olan memleketlerde bisiklet sürme, yürüyüş alışkanlığı daha yaygındır. Bizim ilimizde bu yoğunluğu zaten gözlemliyoruz. Sağlıklı yaşam açısından daha fazla hareket etmemiz gerekli. Daha fazla hareket açısından da bisiklet ayrı bir fırsatı sunmakta" dedi.

Etkinlikte Vali Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber de pedal çevirdi. 5 kilometrelik yol güzergahının ardından bisiklet sürüşü Anıtpark meydanında sona buldu. Alana kurulan Yeşilay standında meyve suyu ve çikolata ikram edildi. - DÜZCE