Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi - Haberler

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Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi

Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ve yönetimini ziyaret etti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ve yönetimini ziyaret etti.

Yeşilay Düzce Şubesi Başkanı Av. Ali Dilber ve yönetimi, Yeşilay Genel Sekreteri Av. Osman Batuhan Dursun, Bölge Koordinatörü Fatih Kıcır ve Paydaş Yönetimi Kaynak Geliştirme Direktörü Egemen Akyüz'ü ağırladı. Kentpark içinde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gerçekleşen ziyarette yapılan çalışmalar görüşüldü. Çalışmalar hakkında heyete bilgilendirmelerde bulunan Dilber, yapılması planlanan projelere ilişkin de fikir alışverişi yaptı. Yeşilay Genel Sekreteri Dursun ise başarılı çalışmalarından dolayı Dilber ve yönetimine teşekkürlerini sundu. - DÜZCE

Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeşilay, Fatih, Düzce, Yerel, Haberler

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