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Yeşilay Bayburt Şubesi, Basın Mensuplarını Ağırladı

Yeşilay Bayburt Şubesi, Basın Mensuplarını Ağırladı
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Yeşilay Bayburt Şubesi, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kuruluşun tarihinde ve bağımlılıkla mücadele alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. YEDAM'ın sunduğu destek hizmetleri de detaylandırıldı.

Yeşilay Bayburt Şubesi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi(YEDAM) ilde görev yapan basın mensuplarını ağırladı. Ziyarette Yeşilay'ın Bayburt'taki yürüttüğü çalışmalar ile YEDAM tarafından sunulan destekler hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Bayburt Şubesi Başkanı Arif Akcan, Yeşilay'ın tarihi sürecinden bahsederek başladığı konuşmasında, kurumun 1934 yılında Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü kazandığını söyledi. Akcan, bağımlılık türlerinin artışına bağlı olarak tüzükteki çalışma alanlarının çeşitlendiğini, alkolden sonra tütün, madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığının da Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olduğunu belirtti.

120 şubesi ile Türkiye'nin en köklü derneği olan Yeşilay bünyesinde 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezinin kurulduğunu ifade eden Akcan, bu merkezde tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekip ile bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti verdiklerini aktardı.

Yeşilay'ın yürüttüğü Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı, Yeşilay Yaşam Becerileri Programı'ndan da bahseden Akcan, dernek tarafından düzenlenen etkinlikleri de anlattı.

YEDAM çalışmalarını anlatarak 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ücretsiz olarak hizmet verdiklerini söyleyen Akçan, özellikle çevrelerinde sigara, alkol, uyuşturucu, kumar bağımlısı bireylerin YEDAM'a yönlendirilmesinin çok önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Yeşilay'ın Türkiye'nin gözbebeği bir kuruluşu olduğunu belirterek, Akcan'ın nezdinde tüm kurum çalışanlarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Okutmuş, "İyilik yapan, iyiliği yayan kuruluşlarımızdan biri olan Yeşilay'ın her zaman paydaşı ve destekçisi olacağız" diye konuştu.

Yeşilay Bayburt Şubesi'nin ve YEDAM merkezlerinin de tanıtıldığı buluşmada, Akçan ve Okutmuş'un yanı sıra Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Burhanettin Okumuş, Öznur Demir, Cengizhan Okutmuş, Beşir Kelleci, Baki Meral ve Hülya Karaer, YEDAM Klinik Psikoloğu Ayşegül Canmemiş, YEDAM Halkla İlişkiler Uzmanı Sultan Akyüz, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Öznur Canım ve Yeşilay Bayburt Şubesi çalışanı Selimhan Kırmızıoğlu yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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