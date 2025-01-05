Yeşilay, Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Standı Açtı

Adıyaman Besni İlçe Kapalı Spor Salonu'nda Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından açılan farkındalık standı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla kurulan stantta, alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında bilinçlendirme yapıldı ve ücretsiz psikososyal destek hizmetleri tanıtıldı. Açılan standı Besni Kaymakamı Çağlar Partal da ziyaret ederek Yeşilay üyelerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilay Kadın Komisyon Başkanı Sevda Yaşar ve Besni'deki Yeşilay üyelerinin de katıldığı etkinlikte, bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay'ın sunduğu hizmetlerin önemi vurgulandı. Standı ziyaret eden vatandaşlar, YEDAM'ın sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirilerek bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık kazandı.

Bağımlılıkla mücadelede destek almak isteyenler, ücretsiz hizmet sunan 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. - ADIYAMAN