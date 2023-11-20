Yeşil-siyahlılar, kayıpsız devam ediyor

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Gaziantep Süper Amatör Lig'de elde ettiği seri galibiyetlerle grubunda liderliğini sürdürüyor. Ligin ilk 3 maçında hanesine 9 puan yazdıran yeşil-siyahlı takımın ilk hedefi, ilk devreyi kayıpsız tamamlamak.

Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep Süper Amatör Lig'de 2023-2024 sezonuna galibiyet serisi ile başlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde yüzler gülüyor. Şehitkamilli usta ayaklar, elde ettikleri puanları, birbirinden şık gollerle süsleyerek tribünleri dolduran futbol tutkunlarına keyif dolu anlar yaşatıyorlar.

Rumkale Yavuzeli Spor Kulübü, Şanlıder Spor Kulübü ve Düztepe Spor Kulübü karşılaşmalarının ardından ligin zirvesine yerleşen tecrübeli teknik adam Taner Özaykut'un öğrencilerinin ilk hedefi, ligin ilk devresini puan kaybetmeden tamamlamak.

"Zorlu bir viraj aldık"

Düztepe Spor Kulübü karşılaşması sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Direktörü Taner Özaykut, zorlu bir viraj aldıklarını belirtti. Özaykut, "Yeni sezona tam anlamıyla hazır olabilmek adına birkaç haftaya ihtiyacımız vardı. Bu süreyi gerek saha içinde gerek saha dışında uyum çalışmalarıyla geçirdik. 3. haftayı bizim için olabilecek en iyi sonuçla tamamlamaktan mutluyuz. Sezon başları, takımların en çok zorlandıkları dönemlerdir. Zorlu bir viraj aldık. Bu konuda büyük özveride bulunan başta teknik ekipte görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa bir dinlenmenin ardından vakit kaybetmeden ligin kalan müsabakaları için hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Yeşil sahada yerimizi aldığımız her 90 dakikayı hedef maç olarak görüyoruz. Seriyi devam ettirmek öncelikli hedefimiz olacak. Futbolu her yönüyle güzelleştirmek adına çabamız devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP