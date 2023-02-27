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Yeşil bir Esenyurt için çalışıyorlar

Yerel Haberler

Yeşil bir Esenyurt için çalışıyorlar

Esenyurt Belediyesi, yaptığı ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarıyla Esenyurt'u yeşille anılan bir ilçe haline getiriyor.

Esenyurt Belediyesi, yaptığı ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarıyla Esenyurt'u yeşille anılan bir ilçe haline getiriyor.

Park, bahçe ve yeşil alanları günden güne artıran, çeşitli bitki türleri ile vatandaşların dinlenebilecekleri alanlar oluşturan Esenyurt Belediyesi, ilçedeki çalı ve ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar çerçevesinde, İnönü Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Engelsiz Spor Parkı'nı ağaçlandırdı. Parkta onlarca çalı ve çam ağacı dikimi yapan ekipler, daha yeşil bir Esenyurt için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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