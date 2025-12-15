Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan: "Artvin İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz."

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği'nin 16. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yeniden başkan seçilen Nur Neşe Karahan, "Yaşadığımız coğrafya ülke açısından son derece önemli ve özeldir. Bugüne kadar bu mücadeleyi sürdürdük, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Yeşil Artvin Derneği'nin 16. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda, derneğin 2023–2025 döneminde yürüttüğü çevre ve yaşam mücadelesi değerlendirilirken, yeni dönem yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlendi.

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kalın, şunları söyledi:

"Artık sadece hukuktan medet umarak bu sürecin durdurulmayacağını görüyoruz. Kendi topraklarımızı, sularımızı, ovalarımızı ve dağlarımızı fiilen kendimiz savunacağız.

Cerattepe davasında, 7 yıl sonra Anayasa Mahkemesi bizim haklı olduğumuza karar verdi. Rize İdare Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyarak ÇED kararının iptaline hükmetti. Ancak tarafların temyiz hakkı nedeniyle dosya Danıştay'a gitti. Danıştay 4. Dairesi bu karara uymadı ve yeniden keşif kararı verdi, keşif de yapıldı.

2013'ten bu yana devam eden bu dava, sanki bir teleferik hattı davasıymış gibi ele alınıyor. Oysa bizim meselemiz, bir hattın rezerv taşıyıp taşımaması değildir. Bizim 30 yıldır mücadele ettiğimiz konu, doğanın ve yaşam alanlarının korunmasıdır. Bu süreç, ülkede hukuka ve adalete olan güveni ciddi biçimde zedelemiştir. Bugün bu güvenin yüzde 10'lar seviyesine kadar düştüğü söylenmektedir.

Şavşat Çağlayan Vadisi'nde, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda, Madenköyü (Bazgiret) mevkisinde yürütülen maden projesine karşı köylüler dimdik durmaktadır. Aynı vadinin alt kotlarında, çevresinde 8 köy bulunan başka bir projeye ilişkin ÇED kararı da geçmiştir ve bunun iptali için dava açtık.

Arhavi'de ise Avrupa Deresi havzasında 10 köyü kapsayan bir maden projesi bulunmaktadır. Su satı alınmış durumda, ÇED süreçleri beklenmektedir. Artık sadece hukuktan medet umarak bu sürecin durdurulamayacağını görüyoruz. Kendi topraklarımızı, sularımızı, ovalarımızı ve dağlarımızı fiilen kendimiz savunacağız."

Yeşil Artvin Derneği Üyesi Seyfettin Altukulaç ise "Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin bağımsızlığını hazmedemeyen büyük emperyalistler, 1950'den beri ülkemize girmiş durumda. Kademeli olarak bugün ülkemizi adeta 1900'lü yıllara geri götürdüler. Ülkemiz yerli işbirlikçiler üzerinden parselleniyor" dedi.

"Bugüne kadar sağlam durmuştur, bundan sonra da duracaktır"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, konuşmasında, en özel yerlerden birinde yaşadıklarını belirterek, "Bugüne kadar mücadelemizi sürdürdük, bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

Karahan, 32 yılı aşkın süredir Yeşil Artvin Derneği çatısı altında mücadele ettiklerini söyleyerek, "Bu mücadele son süreçte giderek zorlaşıyor. Zaten burada her şeyi topluca konuştuk. Mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor. Maalesef içimizden farklı düşünenler, işbirliği yapanlar olabiliyor ancak Artvin halkının büyük çoğunluğu sağlamdır. Bugüne kadar da sağlam durmuştur, bundan sonra da duracaktır. Çünkü ne başka bir Artvinimiz var ne de başka bir yaşam alanımız.

Ülke olarak da bu konunun önemi ortadadır. Burada anlatıldığı gibi gerçekten yaşanabilecek en önemli ve en özel yerlerden birinde yaşıyoruz. Bugüne kadar mücadelemizi sürdürdük, bundan sonra da sürdüreceğiz. Bunun için daha fazla birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Yeşil Artvin Derneği bir çatı örgüttür. Hiçbirimiz tek başına değiliz. Tüm Artvin'i bir araya getiren, birlikte hareket etmemizi sağlayan bir dernektir. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."