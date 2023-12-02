Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: YMP İktidar Olacak

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Kırıkkale İl Başkanlığı'nın açılışında; "YMP iktidar olacak. Yola çıktık geliyoruz. Dağa, taşa kazıyın. İttifak sorusu çok geliyor. Biz cüssemizi biliriz. Bilemeyenler var. Suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok. İşte, Halep ordaysa arşın burada. Milletimizle geçeceğimiz eşik bu düsturdur. Çok beğendiğim bir söz vardır; 'Bağda izin olsun, yemeye yüzün olsun' diye işte cesaret budur. Sözüm hem muhalefete hem iktidara; bunlardan ne köy olur, ne kasaba" diye konuştu.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Kırıkkale İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. İl Başkanı Duran Yıldız ve çok sayıda partilinin katıldığı törende, açılış kurdelesini Genel Başkan Mutlu kesti. Mutlu, Kırıkkale İl Başkanlığı'nın önünde şunları söyledi:

"Sadece 2 ayda 37'nci ilimizi kurmuş bulunuyoruz. Bu ayın sonunda 50 ili kurmuş olacağız. Millete gönül verenleriz, derdi millet olanlarız. Bunu görüyorlar, bizim gelişimizi biliyorlar. Tedirginler, daha da olsunlar. Ben ve ekibim bu toprakların sorunlarını biliyoruz. Yönetmeyen ve çözüm sunamayan bir iktidar var.

Türkiye'nin en önemli sorunu ne? Bu cennet vatanın, bu verimli topraklarını kullanamamak. 38 lira şu an mazot, 40 liraya doğru gidiyor. Çiftçiler için 25 lirasını devlet karşılasın, çok mu zor? Kamuda kullanılan araçların maliyeti 1 milyar TL. Çiftçiye, köylüye yok ama kendi heybelerine var. Yok, öyle yağma yok. Alacağım ve köylüye vereceğim. Bitti talan dönemi.

Değerli yol arkadaşlarım, her gittiğiniz yerde söyleyin YMP iktidar olacak. Yola çıktık geliyoruz. Dağa, taşa kazıyın. İttifak sorusu çok geliyor. Biz cüssemizi biliriz. Bilemeyenler var. Suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok. İşte, Halep ordaysa arşın burada. Milletimizle geçeceğimiz eşik bu düsturdur. Çok beğendiğim bir söz vardır; 'Bağda izin olsun, yemeye yüzün olsun' diye işte cesaret budur. Sözüm hem muhalefete hem iktidara; bunlardan ne köy olur, ne kasaba.

Bir ülkede Anayasa varsa, değişinceye kadar herkes ona uyacaktır. Yoksa hukuk biter, hukuk giderse devlet çöker. İktidarın gücü varsa Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirsin. Gücü varsa o mahkemeyi ortadan kaldırsın. Ama o mahkeme orada olduğu sürece, onun kararlarına herkes uymalıdır. Aksi olursa kaos ve kargaşa olur, demokrasimize yazık olur."