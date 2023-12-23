Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Asgari Ücret Kurulu Yoksulluk Sınırının Üstünde Belirlenmeli

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Asgari ücret için toplanan kurul maalesef orayı kısır toplantısına çevirmiş ve milletin tokadını yemek için özellikle bekliyorlar. Burada asgari ücretin, normal şartlar altında yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesi gerekiyorken, her gün toplanıp sohbet edip kalkıyorlar. Açıklama yapmıyorlar" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partinin İzmir İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Mutlu, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Asgari ücret için toplanan kurul maalesef orayı kısır toplantısına çevirmiş ve milletin tokadını yemek için özellikle bekliyorlar. Burada asgari ücretin, normal şartlar altında yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesi gerekiyorken, her gün toplanıp sohbet edip kalkıyorlar. Açıklama yapmıyorlar. Sayın Bakanımız dönüp, halkımızı yanıltıcı söylemlerle doğruyu yansıtmamaktadır. Bu asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini, kendisi bilmesine rağmen; kanunen yılda bir kez olması gerektiğini iddia ediyor. İnsanları kandırarak bir yıl bulmaya çalışıyor. Milyonlarca insan bu kararı beklerken, zamlar üst üste geliyor. Yapacakları üç kuruşluk zammı da şu an hali hazırda açıklamadan eritmiş bulunuyorlar. Bu numaraları yemeyiz. Asgari ücret, enflasyonist yapıda yılda en az 4 kez belirlenmeli ve yoksulluk sınırının üstünde olması lazım.

Çalışan emekliye ikramiye sözlerini tutmadılar. Takipçisi oluyoruz. Çünkü emekli vatandaşlarımızın yüzde 66'sı hala çalışıyor.

Meclis'te bütçeler konuşuluyor. Bu hafta talihsiz bir olay yaşandı. Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği cümle… Hükümetimiz hiç mi geçmişten ders almıyor. Aynı hayatı görmezden gelerek yeniden cemaatler veya bu işi farklı noktaya taşıyan tarikatlarla protokol imzaladık cümlesini söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın derdi bunlar olmamalı. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum: Milli Eğitim Bakanı'nın görevden alın.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, halkın oyları ile seçilen bir milletvekilinin, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci bir karar vermesine rağmen, cezaevinde kalması kabul edilebilir değil. Acilen Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını talep ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın, sorgulamadan uygulanması zorunluluktur.

Yerli ve Milli Parti, gümbür gümbür geliyor. Teşkilatlanmaları son hızıyla devam ediyor. Sadece 70-80 günde, 36. il merkezimizi açtık. Dalga dalga büyüyoruz. Dağılmış, yok olmuş ve kendini imha etmiş muhalefetin karşısında Yerli ve Milli Parti'nin gücü çok yüksek olacak. Hedefimiz, dağılan muhalefetin yerine geçip, Türkiye'yi yönetmek istiyoruz."