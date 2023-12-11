Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Van'da yaptığı açıklamada asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Van'da; "Asgari ücret, enflasyonist yapıda, yılda dört kez belirlenmeli. En az 30 bin lira olmalı" açıklamasını yaptı.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Van'da partinin il binasının açılışına katıldı. Mutlu, burada şunları söyledi:

"Van'ın sorunlarını ancak sizinle hemhal olan bilir. Biz biliyoruz. Van'ın sadece Türkiye'nin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada gıptayla takip edilen bir şehir haline gelmesi lazım. Ne yazık ki o noktada değiliz. En büyük sorun kayyum. Adaletin Teoman'ı, Ahmet'i, Mehmet'i olmaz. Devletin dini adalettir. Yok birbirimizden farkımız... Ne bir vatandaşımıza zarar gelecek ne de bir karış toprağımıza zeval gelecek. Bu, bize Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıdır... Bu kadim kentin en büyük sorunu ne? Sınır güvenliği... Halledebiliyorlar mı? İpini koparan geliyor. Burada yaşayan insanların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Ekonomik kalkınma potansiyelini etkiliyor. Güvenlik endişeleri, turizm potansiyelini olumsuz etkiliyor. Hudut namustur.

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Eğer azıcık yüreğiniz varsa bu sefer alın terinin yanında olun, işçinin yanında olun. Yoksulluk sınırı almış başını gitmiş, hala diyorlar ki; 'yılda bir kere asgari ücret zammı yapılacak.' Utanma da yok bunlarda. Yerli ve Milli Parti'nin ekonomi kurulu harıl harıl çalışıyor. Bakın öyle hayal atıp tutmuyoruz. Bu ülkenin sorunlarını biliyoruz. Asgari ücret, enflasyonist yapıda; yılda dört kez belirlenmeli. En az 30 bin lira olmalı. Bu işin lamı cimi yok. Eğer derde derman olacaksanız, böyle olacaksınız.

Bunların hikayesi derde derman olmak değil. Dostlar pazarda görsün, bunların derdi… Ama buradan Van'dan il binamızın açılışından bir kez daha sesleniyorum... Allah'ın yardımı ve milletimizin, Vanlı kardeşlerimizin desteğiyle; iktidara geldiğimizde halk için, halkın cebi için, adalet için yönetim nasıl olur göreceksiniz.

Yapılacak daha çok işimiz var. Çalışa çalışa bu çetin yolları birlikte aşacağız. ve kazanan biz olacağız. Unutmayın sadece inananlar kazanır."