Yerli ve milli otomobil Togg'a Mardin'de büyük ilgi

Mardin'de sergilenen "Anadolu kırmızısı" renkli yerli ve milli otomobil Togg yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli arabası Togg, tanıtım çalışmaları çerçevesinde bu kez Mardin sokaklarında boy gösterdi. Togg, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yerli otomobili inceleyen vatandaşlar, Togg'a hayran kaldı. Merkezde görücüye çıkan arabayı halk yakından incelerken, bazıları araca binip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, "Artık kendi arabamızı kendimiz üretiyoruz. Mardin'e hayırlı ve uğurlu olsun. Sanayi konusunda da çok yol katettik. Bununla birlikte kendi arabamızı ürettiğimizi gördüğümüz zaman bir şeyler başardığımızı görüyoruz. Aracımızın Mardin'e gelmesinden de çok mutluyuz" dedi.

Aracı inceleyen 60 yaşındaki Nursel Aycun da, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesinin ardından Togg'un da bugün gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Aycun, "Başkanımızın arkasındayız. Çok güzel şeyler başardı, başaracağına da eminiz. Çok memnunuz. Her şeyimizi artık kendimiz üretiyoruz. Togg'u çok beğendik, yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. - MARDİN