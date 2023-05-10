Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yerli otomobil TOGG'un Aydın'daki ilk durağı Buharkent oldu

Yerli otomobil TOGG'un Aydın'daki ilk durağı Buharkent oldu

Yerel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ilk akıllı cihaz modeli T10X Aydın'ın Buharkent ilçesinde sergilendi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X Aydın'ın Buharkent ilçesinde sergilendi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un Aydın turunun ilk durağı Buharkent oldu. Sabah erken saatlerde Buharkent'e gelen TOGG vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bir süre sokaklarda turlayan TOGG, daha sonra ilçe meydanında sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan yerli otomobil, bugün sırasıyla Kuyucak, 13.00 Nazilli, 15.00 Yenipazar, 16.00 Sultanhisar, 17.00 Köşk, 18.00 Efeler, 21.00 Çine ve 22.30'da Koçarlı ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

yerli oto Buharkent Aydın TOGG Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title