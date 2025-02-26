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Yerli Örümcek Adam Erzincan'da Kayak Keyfi Yaşadı

Yerli Örümcek Adam Erzincan'da Kayak Keyfi Yaşadı
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Yerli Örümcek Adam olarak bilinen Ayaz Salih Koç, Erzincan'ın Ergan Dağı'nda kayak yaparak ve çocuklarla fotoğraf çektirerek dikkat çekti. Koç, Türkiye'de 81 ili ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Yerli Örümcek Adam Erzincan'a gelerek Ergan Dağına çıktı. Ergan'da yerli Örümcek Adamı görenler ise dönüp bir daha baktı.

Yerli Örümcek Adam olarak bilinen Ayaz Salih Koç, Erzincan Ergan Dağında dikkat çekti. Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yapan, kızakla kayıp kar motosikletiyle gezen Koç, 81 ili adım adım gezeceğini belirtti.

Erzincan'da, Ergan Kayak Merkezi'nde kayakçılarla kayıp, kızakla kaydı. Kar motosikletiyle gezen, karlarda yuvarlanıp, çevredekilerle de sohbet eden Koç, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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