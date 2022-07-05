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Yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yerler kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne giden Rafet Burukoğlu'nun yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak içeri girmesi çalışanları duygulandırdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne giden Rafet Burukoğlu'nun yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak içeri girmesi çalışanları duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Tarlada çalıştığı için ayakkabıları çamurlanan Burukoğlu, kooperatiften içeri girerken yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarıyla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, yaşlı adama neden ayakkabılarının olmadığını sordu.

Burukoğlu ise "Ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu olduğu için içeriyi kirletmek istemedim. Dışarıda çıkardım" dedi. Burukoğlu'nun duyarlı davranışı kooperatif çalışanlarını duygulandırdı. - BOLU

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