Yerköy'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi - Haberler

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Yerköy'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yerköy'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçe şehitliği ziyaret edildi.

YERKÖY, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçe şehitliği ziyaret edildi.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Polis Haftası kutlamalarına şehitlik ziyareti ile başlandı.

Şehitlik ziyaretine, Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, ilçede görev yapan emniyet mensupları ve daire amirleri katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 7 gün, 24 saat halkın huzur ve güveni için görev yaptığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, tüm emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutladığını belirterek "Şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş olan emniyet teşkilatı mensuplarına Allah'tan rahmet, emekli olmuş teşkilat mensuplarımıza sevdikleri ile uzun ömürler dilerim" dedi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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