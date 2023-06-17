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Yerinden çıkan kaldırım taşlarını yapboz oynar gibi düzeltip büyüklere ders verdiler

Yerinden çıkan kaldırım taşlarını yapboz oynar gibi düzeltip büyüklere ders verdiler

Yerel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerinden çıkmış kaldırım taşlarını fark eden 4 minik, taşları yerine yapboz oynar gibi koyarak büyüklere ders verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerinden çıkmış kaldırım taşlarını fark eden 4 minik, taşları yerine yapboz oynar gibi koyarak büyüklere ders verdi.

Alanya ilçesi çarşı merkezinde kaldırım taşlarının yerinden çıktığının gören yaşları küçük 4 çocuk, büyüklere adeta ders verdi. Çocuklar, ellerine aldıkları taşları bir belediye işçisi gibi tekrar yerleştirdi. Çocukların bu örnek davranışı birçok vatandaş tarafından takdir edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Alanya Çocuk Yerel Haberler

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