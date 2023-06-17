Yerinden çıkan kaldırım taşlarını yapboz oynar gibi düzeltip büyüklere ders verdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerinden çıkmış kaldırım taşlarını fark eden 4 minik, taşları yerine yapboz oynar gibi koyarak büyüklere ders verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerinden çıkmış kaldırım taşlarını fark eden 4 minik, taşları yerine yapboz oynar gibi koyarak büyüklere ders verdi.

Alanya ilçesi çarşı merkezinde kaldırım taşlarının yerinden çıktığının gören yaşları küçük 4 çocuk, büyüklere adeta ders verdi. Çocuklar, ellerine aldıkları taşları bir belediye işçisi gibi tekrar yerleştirdi. Çocukların bu örnek davranışı birçok vatandaş tarafından takdir edildi. - ANTALYA