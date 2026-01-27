Haberler

Yenişehir Gölü'nde balık ölümleri görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Gölü'nde görülen balık ölümleri sonrası, ilgili kurumlar sudan numune alarak inceleme başlattı. Yetkililer, vatandaşları gölden balık tutmamaları ve suya girmemeleri konusunda uyardı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir Gölü'nde balık ölümleri görülmesi üzerine yetkililer sudan numune aldı.

İlçedeki Yenişehir Gölü'nde balık ölümleri görüldü. Harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gölde inceleme yaparak sudan numune aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede detaylı inceleme yapmak üzere çalışma başlatacağı belirtildi. Alınan numunelerin laboratuvar analizlerinin ardından balık ölümlerinin kesin nedeninin belirleneceği ve açıklama yapılacağı bildirildi. Yetkililer, incelemeler tamamlanana kadar vatandaşların gölden balık tutmaması, balık tüketmemesi ve suya girmemesi yönünde uyarıda bulundu.

HANLI(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
İletişim Başkanı Duran'dan 'Suriye'de Kürtler hedef alınıyor' iddiasına tepki

DEM Parti'nin Kürt vatandaşlarla ilgili iddiasını çürüten sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Ufuk Özkan yıllar önce ziyaret etmişti, şimdi aynı kaderi paylaşıyor

Ufuk Özkan da yıllar sonra aynı kaderi yaşadı! Meğer 15 yıl önce...
ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı