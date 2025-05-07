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Yenişehir'de Trafik Haftası Etkinliği: Emniyet ve Jandarma Bilinçlendirme Çalışması Düzenledi

Yenişehir'de Trafik Haftası Etkinliği: Emniyet ve Jandarma Bilinçlendirme Çalışması Düzenledi
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, emniyet ve jandarma ekipleri vatandaşlara trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu ve broşürler dağıttı.

Yenişehir'de Trafik Haftası etkinliği: Emniyet ve Jandarma'dan ortak bilinçlendirme çalışması

BURSA - Trafik Haftası kapsamında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki ana cadde üzerinde kurulan kontrol noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmanın hayati önemi, hız sınırlarına uyulması ve yayalara geçiş önceliği gibi temel trafik kurallarını hatırlattı. Etkinlikte vatandaşlara trafik bilincini artırmak amacıyla broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, Trafik Haftası boyunca benzer bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini belirterek, trafikte her bireyin kurallara uymasının hem kendi hem de toplum güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH AK - Yerel
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