Yenişehir'de doğaseverler 12 kilometrelik yürüyüşte bir araya geldi

BURSA'da Yenişehir Belediyesi Arama Kurtarma (YENDAK) ekibi tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe katılan doğaseverler 12 kilometrelik parkuru yürüdü.

YENDAK tarafından düzenlenen etkinliğe, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İlçe Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, ANDA, İHH ve YAK ekipleri ile İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretmenler ve çok sayıda doğa tutkunu katıldı. Doğaseverler 12 kilometrelik parkuru yürüyüp stres atarken, etkinliğe çevre il ve ilçelerden de çok sayıda kişinin katıldığını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin üzerinde bir ekiple birlikte, halkımız, öğrencilerimiz ve çevre illerden gelen misafirlerimizle birlikte keyif dolu vakit geçirdik. Ateşler yakıldı, yemekler yendi. Güzel etkinliğe üniversiteli gençlerimiz yoğun katılım sağladı. Bizlerden bu etkinliklerin sürmesini istediler. Bizler de daha önce yaptığımız bu etkinlikleri hızlı bir şekilde artırma kararı aldık. En önemlisi herkes mutlu, herkes çok güzel anılar biriktiriyor burada. İşte mutluluğun görünen yüzünü hep birlikte yaşadık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),