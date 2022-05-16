Yenişehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere gezi - Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla müdürlüğe bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan çok sayıda özel gereksinimli bireyler ve eğitmenleri ile Van'a kültür gezisine çıktı.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli bireyler ve eğitmenleri ile birlikte Van'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün özel gereksinimli bireyler ile gittiği ve 2 gün süren Van gezisi Van kahvaltısıyla başladı. Daha sonra Van Kalesi, Muradiye Şelalesi, Akdamar Kalesini gezen özel gereksinimli bireyler gittikleri her mekanda "Sevgi, Saygı ve Hoşgörü ile Aşılamayacak Engel Yoktur" pankartını açtı. Veysel Karani Hazretleri'nin türbesini de gezen özel gereksinimli bireyler, geziden duydukları mutluluklarını ve Başkan Beşikci'nin kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel