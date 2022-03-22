Yenişehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destekler sürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara vermiş olduğu Evde Bakım Hizmetinin yanı sıra ihtiyaç sahibi yaşlılara tansiyon aleti ile hasta bezi dağıtıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi kapsamında evde bakım hizmetine gereksinim duyan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti verdiklerini belirterek, "65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan, evde kişisel temizliklerine yardımcı olabilecek başka bir yakını bulunmayan ve hem ev temizliği hem de kişisel bakımları için yeterli kazanca sahip olmayan yaşlılarımız için YADES Projemiz kapsamında Yenişehir Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı ve 5 personelden oluşan Evde Bakım Birimimizi kurduk. Evde Bakım Birimimizde görevli Hemşiremiz yaşlılarımızın şeker, tansiyon ve ateş ölçümlerini düzenli olarak yaparak, gerek gördüğünde hastaneye sevkini yapıyor. Yine Evde Bakım Birimi'nde görevli olan Kuaförümüz yaşlılarımızın saç, tırnak ve cilt bakımlarıyla ilgilenirken, ev temizliğinden sorumlu olan çalışanımız evi temizliyor" dedi.

"Tansiyon aleti ve hasta bezi yardımı yapıyoruz"

Ekipte yer alan Sosyal Hizmet uzmanının yaşlılar ve yakınlarıyla gerekli görüşmeleri yapıp, rapor tuttuğunu ifade eden Beşikci, "Her hafta bir psikoloğumuz değerli büyüklerimize gerekli sosyal ve psikolojik desteği sağlarken, bir çalışanımız yaşlımızın evindeki fiziksel eksiklikleri tespit ederek gerekli boya, tamirat gibi ihtiyaçları gidermeye çalışıyor. Ayrıca yaşlımızın Banka, Hastane ve Kamu Kurum ve Kuruluşlara ulaşımlarını da sosyal Taksilerimizle ücretsiz sağlıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde başlatmış olduğumuz YADES projemiz ile Evde Bakım Birimlerimizin tespit ettiği tansiyon hastalarına tansiyon aleti yardımı yaparken, hasta bezi ihtiyacı olan hastalarımıza da hasta bezlerini teslim ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR