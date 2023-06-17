Yenişehir Belediyesinden 'Hataylı Hemşehrilerimizle Dayanışma Etkinliği'

Mersin Yenişehir Belediyesi ve UCİM iş birliğiyle, kentte yaşayan depremzedelere destek amacıyla düzenlenen dayanışma etkinlikleri başladı. Depremin ardından Mersin'e gelen Hataylı vatandaşlar, şehirlerinin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyalar, el emeği takı ve tasarım ürünlerini kurulan stantlarda satışa sundu.

6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalarını sürdüren ve geçtiğimiz hafta Hatay'dan gelen esnaf ve sanatçıları Mersinlilerle buluşturan Yenişehir Belediyesi, şimdi de Mersin'deki Hataylı depremzedeler için Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ninde katkısıyla "Hataylı Hemşehrilerimizle Dayanışma Etkinliği" düzenledi. Yenişehir etkinlik alanında başlayan program çerçevesinde Hataylı vatandaşlar, yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları, el emeği takı ve tasarımları satışa sundu. Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde 3 gün boyunca 12.00 ile 21.00 saatleri arasında çeşitli çocuk atölyeleri, çocuk koroları, söyleşiler, konserler ve dans gösterilerinin de düzenleneceği belirtildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, depremin ilk gününden bu yana yaraları sarmak amacıyla büyük bir çabayla çalıştıklarını vurgulayarak, "Geçen hafta da burada Hatay'da sanat ve lezzet üreten yerel esnafı ağırladık. Şimdi yine benzer bir etkinliği bu kez farklı bir kurumla gerçekleştiriyoruz. Bizim, yolu sevgiden geçen, kalbi sevgiyle dolu her insanla, her kurumla birlikte iş birliği yapma çabamız var. Depremin ilk gününden beri elimizden ne geldiyse hatta imkanlarımızın üzerinde bir çaba gösterdik. Yaraların birlikte sarılacağına olan inancımızı belirttik ve tabi ki bu depremden en büyük yarayı alan ilimiz Hatay ile daha çok muhatap olduk. Samandağ ilçesinde Yenişehir Belediyesi olarak özel sorumluluk aldık.1 ay süreyle oranın temizliğini üstlendik ki şunu hiçbir zaman unutmayalım, oradaki kurumlar da depremzede, yani orada bu hizmetleri sunacak olan belediye başkanı da çalışan da itfaiyeci de tamamı depremzede. Dolayısıyla biz yetişmeye çalıştık. Valimiz Kırıkhan'a gitti, Büyükşehir Belediyemiz Adıyaman'da el birliği ile yaptığımız bir konteyner kent üzerinde çalışıyor, yakında hizmete açılır. Bütün bu hizmetleri yapma noktasında el birliği ile davrandık. Şu anda Yenişehir Belediyesi olarak 600 depremzedeyi misafir ediyor, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu hizmeti veren ülkede kaç tane belediye var bilmiyorum ama Yenişehir olarak bu imkanımız var ve bu imkanı vermekten de Yenişehir halkı adına çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Biz toplamda bin 500 kadar depremzedeye ev sahipliği yaptık. 40 binin üzerinde depremzedemize de giyim evimizden kıyafet desteği verdik. Mevsim dönüşlerinde 15 günlük süreyle giyim evimizi depremzedelere açıyoruz. Kurumlarımızla dayanışma içinde olduk"dedi.

"Bu yaranın kapanması birlikle ve beraberlikle olacak"

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ise Yenişehir'de yaklaşık 13 bin depremzedeyi misafir ettiklerini kaydederek, "Bir önceki görev yerim Defne olması ve Antakya'da ikamet etmem sebebiyle tabi bu depremin bizler üzerindeki etkisi ve yarası çok derin oldu. Birçok mesai arkadaşını depremde kaybetmiş bir kardeşiniz olarak acınızı çok yakından hissediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Antakya'nın, Defne'nin, Samandağ'ın, Kırıkhan'ın, Hatay'ın ve 11 ilimizin tekrar o eski günlerine dönmesini umut ediyoruz. Şüphesiz 11 ilimizi etkileyen bu acı tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Bu yaranın kapanması ancak birlikle ve beraberlikle olacak. Depremin ilk gününden itibaren devlet, vatandaş, belediye, sivil toplum örgütlerinin cansiperane çalışmalarını hep birlikte gördük. Yenişehir ilçemiz üniversite yurtlarımızın da sınırlarımızda bulunmasından dolayı depremin ilk gününden itibaren özellikle Hataylı vatandaşlarımıza kucaklarını açtı. Belediyemiz kendi sosyal tesislerini, yurtlarını açtı. Yaklaşık 13 bin depremzede vatandaşımızı misafir ettik, misafir ediyoruz. Ben bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Mezitli Belediyesi olarak Yenişehir Belediyesi ile her zaman dayanışma içerisindeyiz"

6 Şubat'ta depremlerinde en çok zarar gören ilin Hatay olduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mezitli Belediyesi olarak Yenişehir Belediyesi ile her zaman dayanışma içerisindeyiz, birlikte hareket ediyoruz. Zaten Başkanımız da sol tarafa yazmış 'dayanışma en büyük gücümüz' diye. Gerçekten de her alanda dayanışma içerisinde olursak birçok zorlukları aşarız. Bugün buraya destek veren tüm kuruluşlara, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanadı.

UCİM Türkiye Rehberlik ve Yönlendirme Koordinatörü Mehmet Bakay da "Bu alanın benim için ayrıca bir önemi var. Başkanımız Abdullah Özyiğit ile yaklaşık 8-9 sene önce bu alanda yine birlikte bir açıklama yapmıştık. Bugün görüyorum ki kendisi ilçemizin başarılı bir belediye başkanı, bizler de Türkiye'de çocuk istismarı için elimizden gelen emeği veren, kuvvetli, vatandaşımızın yanında duran güçlü bir STK'yız. Kahramanmaraş Pazarcıklı olarak Hataylı kardeşlerimizin de bu acısını manen en yürekten paylaşıyorum. Umarım bir daha bu tarz felaketlerle karşı karşıya gelmeyiz. Bugün Yenişehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yaptığımız bu etkinlik için başta belediye başkanımız, sonrasında bu mücadelede emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN