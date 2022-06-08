Yenişehir belediyesi sosyal market açtı - Haberler

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 'Yanıbaşınızdayız Projesi' çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı Yenişehir Şubesi ile iş birliğinde ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunmak üzere Sosyal Market açtı.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yenişehir Şubesi tarafından ortaklaşa açılan Sosyal Market'ten ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar çocuk giyim, kırtasiye ve gıda ürünlerinden faydalanacak. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla Yenişehir ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Yanıbaşınızdayız Projesi çerçevesinde Sosyal Market Projesini hayata geçirdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, "Belediyeler sadece alt yapı ve asfalt döken kurumlar değildir. Bizler sosyal belediyecilik anlayışımızla sosyal sorunların ortaya çıkmasını engellemeye, bu konuda önleyici tedbirler almaya, hemşerilerimizin mutlu, huzurlu, sosyal refah düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasına olanak sağlamaya ve çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere, muhtaç ailelere hatta tüm halkımıza yönelik projeler üretmeye çalışıyoruz. 'Yanıbaşınızdayız Projemiz' çerçevesinde sosyal marketimizi açtık" dedi.

Sosyal kartla ücretsiz alışveriş

Sosyal Market'ten ücretsiz alışveriş yapabileceklerini belirten Başkan Beşikci, "Sosyal Market'ten ücretsiz alışveriş yapabilmeleri için ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin adına tanımlanmış sosyal kartlarımızı teslim ettik. Kart sahipleri her ay belli bir krediye sahip kartları ile çocuk giyim, kırtasiye ve gıda ürünlerinden dilediklerini ücretsiz alabilecekler. Marketteki ürünlerimiz azaldıkça Lojistik Destek Merkezimizden temin edilerek, yeri doldurulacaktır. Sosyal Marketimizde yaptığımız desteklerimize zamanla yenilerini ekleyeceğiz. Marketimizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum, emeği geçen herkesten de Allah razı olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel