Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından bölgede ilk kez uygulanan 13 maddelik "Yanıbaşınızdayız" sosyal destek projesi dar gelirli ve yoksul vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından bölgede ilk kez uygulanan 13 maddelik "Yanıbaşınızdayız" sosyal destek projesi dar gelirli ve yoksul vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede ikamet eden dar gelirli ve yoksul vatandaşlar, "Yanıbaşınızdayız Projesi" dahilinde Yenişehir Belediyesi ve anlaşma sağladığı vakıf işbirliğiyle ilçede açılan sosyal marketten ihtiyaçları olan çocuk giyim, kırtasiye ve gıda ürünlerini ücretsiz olarak temin ettiği belirtildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına projeyi haya geçirdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkanvekili Murat Beşikci, "Bizler uzun yıllardır başta cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, ilgili bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteğiyle Diyarbakır'ımızı Türkiye ortalamasına yakışır bir hale getirdiğimize inanıyorum. En azından bu yolda çok ciddi gayretler ve mücadeleler sarf ettik" dedi.

Diyarbakır'ın Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olması adına canla başla çalıştıklarını akataran Başkan Beşikci, "Halkımızın bize emaneti olan kaynakları büyük bir özveri ile Cenabı Allah'ın emaneti bilerek çalıştık, çabaladık, eksiğimizle kusurumuzla güzel noktalara gelmek adına büyük gayretler sarf ettik. 2022 yılından itibaren Yenişehir Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetleri ve sosyal belediyecilik alanında önemli aşamalar kaydettik. İlçemizde "Yanıbaşınızdayız" mottosuyla ve sosyal belediyecilik anlayışımızla 13 kalemde sosyal desteklerimiz oldu. Bu çerçevede sosyal marketimizi açarak hemşehrilerimize temel insani değerlere uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zamanla bu market sayımızı da 3'e çıkaracağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Diyarbakır Yenişehir Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title