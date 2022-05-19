Yenişehir Belediyesi'nden kalp sağlığı semineri - Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, çalışanlarına yönelik olarak son zamanlarda artan kalp damar hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kalp Sağlığı semineri düzenledi.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Belediye personellerinin kalp damar hastalıkları konusunda bilinçlenmeleri adına düzenlediği Kalp Sağlığı seminerini belediyenin Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Seminerin sunumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Serkan Akdağ, "Amacımız son zamanlarda artan kalp krizi vakalarından dolayı özellikle gençlerimizin koruyucu tedbirleri öğrenmelerini sağlamak. Kronik kalp hastalıklarının en büyük nedenleri arasında tütün kullanımı, madde bağımlılığı, yaşam tarzı değişikliği, uygulanan diyetin bozulması, alkol kullanımı, diyabet, hipertansiyon, stres faktörleri, obezite hastalığı ve ailede kalp hastalığı öyküsünün olması sayılabilir. Eğer ani gelişen şiddetli bir göğüs ağrınız oluşur ve bu ağrı da giderek artarsa aksi ispat edilinceye kadar kalp krizi geçiriyor gibi davranılmalıdır. veya sadece midede ısrarcı ve giderek artan bir yanma varsa bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

"Gençlerde akut kalp krizi vakaları arttı"

Son zamanlarda gençler arasında akut kalp krizi vakalarının arttığını aktaran Doç. Dr. Akdağ, "Bunu önlemek adına gençlerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın haftanın dört günü günde en az yarım saat yürüyüş yapması, dengeli beslenmesi, stres faktörlerinden uzak durması ve kalp sağlığı konusunda bilinçlenmeleri gerekmektedir. Son olarak kalp sağlığınızı ihmal etmeyin" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel