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Yenişehir Belediye Başkanı Gönüllülere Teşekkür Plaketi Verdi

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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Dünya Gönüllüler Günü'nde Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve Yenişehir Gönüllüleri ile bir araya geldi. Özyiğit, sosyal sorumluluk projeleri ve çalışmalarıyla Yenişehirli vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı gönüllülere teşekkür plaketi verdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Dünya Gönüllüler Günü'nde Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve Yenişehir Gönüllüleri ile bir araya geldi. Özyiğit, sosyal sorumluluk projeleri ve çalışmalarıyla Yenişehirli vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı gönüllülere teşekkür plaketi verdi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkan Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüten Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve Yenişehir Gönüllüleri'nin Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı. Gönüllülere teşekkür plaketlerini veren Özyiğit, "6 Şubat depremlerinin ardından gönüllüğün ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Yüzlerce gönüllümüzle birlikte çalıştık, dayanışmanın gücünü gösterdik. Emeklerinden dolayı her birine teşekkür ediyorum" dedi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve gençlerin oluşturduğu Yenişehir Gönüllüleri ile Yenişehir'de dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirten Başkan Özyiğit, "Gönüllülerimizin samimi ve fedakarca çalışmalarını takdir ediyorum. Bu dayanışma ağını gelecek nesillere de aktaracağız. Gönüllülerimiz halkımıza yardım eli uzatırken, birliğimizi ve hemşehrilik duygusunu da güçlendiriyor. Önümüzdeki süreçte de gönüllülerimizle birlikte emek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve Yenişehir Gönüllüleri de Başkan Abdullah Özyiğit'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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