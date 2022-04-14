Yenipazar MYO'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Haberler

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Yenipazar MYO'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yenipazar MYO'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Yenipazar İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Yenipazar İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleşti.

'Ben Olsaydım' başlıklı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'na, İlçe Kaymakamı Osman Kural, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, öğretim üyeleri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve Yenipazar Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Çalıştayda konuşan Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Metin Şahin, alkol, tütün, uyuşturucu gibi bağımlılık türleri hakkında bilgiler vererek bunlarla mücadele yöntemlerini anlattı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Meryem Yurdakul'un katılımcılara teşekkür ettiği çalıştayın son bölümünde Dr. Metin Şahin, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. - AYDIN

Yenipazar MYO'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Yenipazar, Hisarcık, Aydın, Yerel, Haberler

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