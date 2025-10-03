Haberler

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği'ne Tamer Kurtul Atandı

Güncelleme:
Gölpazarı'nda 4 yıl görev yaptıktan sonra Yenipazar İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Tamer Kurtul, göreve başladı. Gölpazarı halkı tarafından sevilen Kurtul, Yenipazar'ın güvenliği için elinden geleni yapacağını belirtti.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği'nde 4 yıl görev yapan Komiser Tamer Kurtul, Yenipazar İlçe Emniyet Amiri olarak atanmıştı. Gölpazarı halkı tarafından çok sevilen Tamer Kurtul göreve başladı. Gölpazarı'nda yaptığı başarılı hizmetlerden dikkatleri üzerine geçen Tamer Kurtul, Yenipazar'ın güvenli bir ilçe olduğunu ve ilçeye hizmet vermek için elinden geleni yapacağını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
