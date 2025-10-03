Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği'ne Tamer Kurtul Atandı

Yenipazar İlçe Emniyet Amiri Tamer Kurtul göreve başladı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği'nde 4 yıl görev yapan Komiser Tamer Kurtul, Yenipazar İlçe Emniyet Amiri olarak atanmıştı. Gölpazarı halkı tarafından çok sevilen Tamer Kurtul göreve başladı. Gölpazarı'nda yaptığı başarılı hizmetlerden dikkatleri üzerine geçen Tamer Kurtul, Yenipazar'ın güvenli bir ilçe olduğunu ve ilçeye hizmet vermek için elinden geleni yapacağını söyledi. - BİLECİK