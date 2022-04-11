Yenipazar'da öğrencilerin misafiri Kaymakam Kural oldu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde eğitim gören üniversite öğrencilerini Ramazan dolayısıyla ziyaret eden Yenipazar Kaymakamı Osman Kural, öğrenciler ile birlikte iftar yaptı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrencilerin misafiri Yenipazar Kaymakamı Osman Kural oldu. İftar yemeğine misafir olan Kaymakam Kural, öğrenciler ile bir araya geldi. Yemeğin ardından üniversiteli gençler ile oturan Kaymakam Kural, uzun süre öğrencilerle sohbet etti. - AYDIN