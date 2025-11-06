Haberler

Yenipazar'da Öğrenci Servis Araçlarına Kapsamlı Denetim

Yenipazar'da Öğrenci Servis Araçlarına Kapsamlı Denetim
Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği, öğrenci servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kuralları, öğrenci güvenliği ve servis mevzuatı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçları ve şoförlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim çalışması yürüttü. Denetimler sırasında servis şoförlerine, trafik kuralları ve sorumluluklar, öğrenci güvenliği, servis araçları mevzuatı, iletişim ve davranış konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Yapılan bilgilendirmelerle servis şoförlerinde farkındalık oluşturulması hedefliyoruz. Denetimler ilçe genelinde güvenli ve bilinçli servis hizmeti sunulması açısından büyük önem taşıyor. Denetimler ile hem öğrenci güvenliğini artırmayı hem de servis şoförlerinin görev bilincini pekiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK

