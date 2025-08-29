Yenipazar'da AK Parti Danışma Toplantısı gerçekleştirildi

Yenipazar'da AK Parti Danışma Toplantısı gerçekleştirildi
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in katılımıyla AK Parti Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda teşkilat mensubu ve partili katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birlik ve beraberlik ruhuyla kararlılıkla yol alındığını vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Yenipazar'da, Milletvekilimiz Halil Eldemir ile birlikte ilçe teşkilatımızın düzenlediği danışma toplantımızı büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik ruhuyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

