YENİMEK Özgürleşen Eller Sanat Atölyesi Engelliler Haftası Sergisi

Yenimahalle Belediyesi'nin kurduğu YENİMEK Özgürleşen Eller Sanat Atölyesi, Engelliler Haftası kapsamında sergi düzenledi. Sergide, engelli bireylerin resim ve el sanatları çalışmaları sergilendi. Aileler, belediye başkanına teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı. Atölye, engelli bireylerin sosyal ve psikomotor becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yenimahalle Belediyesi'nin Down Sendromlu, otistik ve hafif mental gençlerin ve ailelerinin hayatlarını iyileştirip sosyal hayata dahil olmaları için kurduğu YENİMEK Özgürleşen Eller Sanat Atölyesi, Engelliler Haftası kapsamında sergi düzenledi.

Batıkent Meydan AVM'de açılışı yapılan sergide, dönem boyunca atölyede resim ve el sanatları çalışmaları yapan engelli bireyler, eserlerini vatandaşların beğenisine sundu.

SERGİDE DUYGULU ANLAR

Heyecanları gözlerinden okunan atölye sakinleri, resimlerini inceleyenlere bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

Duygulu anlara sahne olan sergide, engelli aileleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederek, "Şu an duygularımızı tarif edemiyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımız atölye derslerine heyecanla hazırlanıyor. Fethi Başkanımıza bize böyle bir imkan sağladığı için minnettarız" dedi.

SOSYAL VE PSİKOMOTOR BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Atölyede engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak ve böylelikle ailelere de destek vermeyi amaçladıklarını dile getiren YENİMEK Özgürleşen Eller Sanat Atölyesi Öğretmeni İlknur Öztaş, "Bugün çok mutluyuz. Çocuklarımız emeklerinin karşılığını sergi ile taçlandırdı. Hepsiyle atölyemizde çok güzel işler yaptık. Atölyemizde engelli öğrencilerimizle resim ve el sanatları çalışmaları yaparak, onların sosyal ve psikomotor becerilerinin geliştirilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Atölyenin etkinlikleri hakkında bilgi de veren Öztaş, "Günlük en fazla 5 öğrenci ile ders yapıyoruz. Toplamda 55 engelli birey atölyemizden faydalandı. Atölyemizde resim ve el sanatları eğitiminin dışında doğum günü kutlaması, sinema ve gezi programları da düzenleyerek soysal becerilerini de geliştiriyoruz. Sanat Atölyemiz sadece eğitim öğretim dönemi içerisinde değil yaz okulu olarak da eğitimlerini sürdürüyor. Bu çalışmaların sonunda öğrencilere katılım belgesi veriyoruz" dedi.