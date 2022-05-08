Yenimahalleli Annelerle 'Anneler Günü' Buluşması

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ile birlikte İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez tarafından Meydan AVM La Mode Salon'da düzenlenen Anneler Günü programına katıldı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen anneler günü etkinliğine katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kısa bir konuşma yaparak başta Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

"DEVLET KADINA SAHİP ÇIKMALI"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, "Annelerimizin çektiği acıları, tacizleri, geçim zorluklarını, çocuklarının sıkıntılarını, devlete teslim ettikleri çocuklarını şehit olarak kucaklarına verdikleri günleri yaşıyoruz. Anneler Günü'nü ne kadar kutlamaya çalışsak da içimiz hep buruk kalıyor" dedi. Yaşar, "Hep birlikte herkesin eşit yurttaş olduğu cumhuriyeti el birliği ile yaşatacağız. Devlet kadınına sahip çıkmadığı müddetçe bu ülkenin kalkınması da, ilerlemesi de mümkün değildir. Bacılarımıza, kardeşlerimize, analarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Siz de haklarınızı savunacaksınız, erkekler de sizin yanınızda sizin haklarınızı savunacak. Yenimahalle'de bunu yapmak için elimden geleni yapıyorum. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, şehit annelerimizin de ellerinden öpüyorum" dedi.

İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, "Anne olmak bir gözün gerçeklere bakarken bir gözünle hayallere dalmaktır. Anne olmak yumuşacık tuttuğun kalbinle her sıkıntıya karşı dağ gibi durmaktır. Anne olmak her gürültüde evladının tek nefesini bile duymaktır. Anne olmak günah dolu dünyada işlenen en güzel sevaptır. Anne olmak vatanına sahip çıkmaktır. Anne olmak kanatlarının altındakilerini korumaktır. Bunlardan daha güzeli ise anneye sahip olmaktır. Sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı temsil eden bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Batıkent Meydan AVM La ModeSalonu'nda düzenlenen gecede, Batıkentli anneler canlı müzik eşliğinde gece boyu dans edip eğlendi.